Президент США Дональд Трамп пока "не знает", какие гарантии безопасности для Украины могут предоставить американцы.

Как передает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У американского лидера спросили, какие гарантии безопасности США готовы предоставить Украине и может ли это быть аналог статьи 5 Североатлантического договора.

"Что ж, я не знаю. Сейчас я не хочу говорить о гарантиях безопасности, потому что сначала нам нужно заключить соглашение", - ответил он.

По словам Трампа, США "подключаться" к вопросу гарантий безопасности, только когда между Украиной и Россией будет сделка.

Также он добавил, что если бы между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным не было "такой сильной ненависти", вопрос войны был бы решен два года назад.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, только вчера, 19 ноября, спецпредставитель президента США Джаред Кушнер во время пресс-конференции по итогам заседания коалиции желающих заявил о том, что президент США Дональд Трамп "открыт" для предоставления Украине гарантий безопасности по аналогии с 5 статьей Североатлантического договора.

Также он обратил внимание, что Россия якобы принимает такую модель гарантий безопасности для Украины.

При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что у Украины и США может быть разное понимание того, какими именно должны быть гарантии безопасности по аналогу 5 статьи НАТО.