Трамп "не видит проблем" в отправке европейских миротворцев в Украину

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о двух вариантах гарантий безопасности для Украины. Первый - это членство в НАТО, а второй - сильная украинская армия и европейский контингент в Украине.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в Европе разрабатывают план отправки солдат в Украину. Согласно последним данным, европейские страны готовы выделить для такой миссии до 30 тысяч военных.

При этом, по данным журналистов, европейских военных не хотят размещать непосредственно на линии фронта. Вместо этого их, вероятно, отправят в несколько городов на востоке и юге страны.

Как ожидалось, на этой неделе премьер Британии Кир Стармер должен посетить Вашингтон, чтобы показать Трампу конкретный план отправки европейских солдат в Украину.

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