Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп назвал санкции ЕС против России недостаточно жесткими

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп назвал санкции стран ЕС против России достаточно слабыми и призвал европейских партнеров к более жестким ограничениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Глава государства назвал европейские страны своими друзьями, но возмущен тем, что они покупают российскую нефть.

По его мнению, НАТО и европейские страны должны объединиться и ввести санкции против России.

"Санкции, которые они (европейцы. - ред.) вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны усилить свои санкции в соответствии с тем, что делаю я. Думаю они это сделают, но пока они только говорят, а не действуют", - сказал Трамп.

Напомним, на протяжении последних нескольких месяцев президент США активно угрожает ввести новые санкции против России за нежелание российского диктатора Владимира Путина вести переговоры о прекращении войны.

На днях Трамп анонсировал мощный санкционный удар по России. Под ограничения могут попасть нефтяной сектор и банки.

США и страны ЕС договариваются о совместной позиции по давлению на Кремль из-за санкций в отношении нефти и газа.

Тем временем сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что европейские страны должны поддержать инициативу Трампа наказать страны, выполняющие роль торговых партнеров Путина.

Российская ФедерацияДональд Трамп