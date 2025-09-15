Трамп назвал санкции ЕС против России недостаточно жесткими

Президент США Дональд Трамп назвал санкции стран ЕС против России достаточно слабыми и призвал европейских партнеров к более жестким ограничениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Глава государства назвал европейские страны своими друзьями, но возмущен тем, что они покупают российскую нефть.
По его мнению, НАТО и европейские страны должны объединиться и ввести санкции против России.
"Санкции, которые они (европейцы. - ред.) вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны усилить свои санкции в соответствии с тем, что делаю я. Думаю они это сделают, но пока они только говорят, а не действуют", - сказал Трамп.
Напомним, на протяжении последних нескольких месяцев президент США активно угрожает ввести новые санкции против России за нежелание российского диктатора Владимира Путина вести переговоры о прекращении войны.
На днях Трамп анонсировал мощный санкционный удар по России. Под ограничения могут попасть нефтяной сектор и банки.
США и страны ЕС договариваются о совместной позиции по давлению на Кремль из-за санкций в отношении нефти и газа.
Тем временем сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что европейские страны должны поддержать инициативу Трампа наказать страны, выполняющие роль торговых партнеров Путина.