Трамп назвал причину, почему не может завершить войну в Украине

В ходе выступления в Белом доме Трамп в очередной раз заявил, что уже закончил 8 войн, добавив, что ни один президент не урегулировал даже одну войну.

"Не знаю, подумайте об этом. Я (закончил - ред.) восемь. Я делаю это потому, что мне это дается легко. И я делал это не ради Нобелевской премии. Я делал это потому, что спасаю множество жизней", - сказал президент США.

Он добавил, что пытается завершить последний конфликт, имея ввиду российско-украинскую войну. В своей речи Трамп пояснил, почему до сих пор не смог этого сделать.

"Я пытаюсь урегулировать последний конфликт. Я пытаюсь решить вопрос России и Украины. И когда Россия готова - Украина не готова. Когда Украина готова - Россия не готова. Но в среднем они теряют по 25 000 человек в месяц. И я стараюсь довести это дело до конца", - резюмировал Трамп.