Трамп назвал победой КНР отклонение судом запрета гражданства по праву рождения

По словам Трампа, решение суда якобы будет способствовать так называемому "родовом туризму", когда иностранцы приезжают в США, чтобы их дети автоматически получили американское гражданство.

"Приветствую президента Си. Великая победа для Китая", – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Трамп также заявил, что каждый год в США прибывают тысячи людей из Китая и других стран, чтобы родить детей на американской территории. По его мнению, это создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и противоречит интересам Соединенных Штатов.

Напомним, что накануне Верховный суд США большинством голосов отклонил попытку администрации Дональда Трампа ограничить право на гражданство по рождению.

Суд пришел к выводу, что соответствующий указ президента противоречит 14-й поправке к Конституции США, гарантирующей гражданство практически всем людям, рожденным на территории страны.

Ограничение гражданства по праву рождения являлось одним из ключевых элементов миграционной политики Трампа. Соответствующий указ он подписал по возвращении в Белый дом, однако документ сразу обжаловали в судах. Окончательную точку по этому делу поставил Верховный суд, признавший такие ограничения неконституционными.