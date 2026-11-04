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Трамп назвал основную причину поражения республиканцев на выборах

20:41 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Поражение на промежуточных выборах Республиканской партии США имеет главную причину. Ее наконец-то смогли озвучить в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента США Дональда Трампа, передает The White House в Х, и вице-президента США Джей Ди Венса в Х.

Трамп назвал причину поражения

Трамп отметил, что война против Ирана стоила республиканцам потерь на промежуточных выборах. Он отвечал на вопросы насчет заявления Венса, в котором тот обвинил именно этот конфликт в проигрыше своей партии.

"Я думаю, что это в значительной степени правда, потому что это несколько краткосрочно привело к росту цен на бензин", - сказал Трамп.

Однако заметил, что снова начал бы войну против Ирана, потому что это единственное решение в долгосрочной перспективе.

"Вы не можете разрешить Ирану иметь ядерное оружие", - добавил он.

Он также сказал, что ожидал большего роста цены на нефть.

Вэнс о поражении республиканцев

Ранее Вэнс назвал 4 причины, почему республиканцы проиграли промежуточные выборы в Конгресс США. Он связал поражение, прежде всего, с войной против Ирана, а также недовольством избирателей экономической ситуацией и отношениями Вашингтона с Израилем.

"Причина нашего поражения - война. Об этом вчера вечером заявил сам президент", - говорит он.

Трамп обвинял Украину

Ранее глава США неоднократно называл возобновление украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам "позором".

Якобы именно этот ответ Украины на воздушный террор страны-агрессора привел к росту цен на нефть в мире.

В начале октября Трамп утверждал, что причиной роста цен на дизельное топливо стали удары Украины по российским НПЗ, а не его война на Ближнем Востоке.

Он добавил, что если бы этого не происходило, тогда у США не было бы проблем с дизельным топливом.

Кроме того, Трамп неоднократно заявлял, что Украина должна прекратить наносить удары по российской инфраструктуре, поскольку это якобы влечет за собой глобальный дефицит дизельного топлива.

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