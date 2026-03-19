RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп назвал "небольшой платой" дополнительные 200 млрд долларов на войну с Ираном

19:29 19.03.2026 Чт
2 мин
Деньги пойдут на боеприпасы и усиление армии
aimg Мария Науменко
фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может обратиться к Конгрессу с просьбой выделить более 200 млрд долларов на нужды армии, назвав такие расходы "небольшой ценой" на фоне войны с Ираном.

"Мы хотим быть в лучшей форме, в лучшей форме, в которой мы когда-либо были", - заявил Трамп во время выступления в Овальном кабинете.

Он уточнил, что запрос будет включать не только расходы, связанные непосредственно с войной против Ирана, но и более широкие потребности обороны.

"Это небольшая цена, которую надо заплатить, чтобы убедиться, что мы остаемся на самом высоком уровне", - заверил американский лидер.

По его словам, ключевым вопросом является обеспечение армии достаточными запасами боеприпасов.

В то же время Трамп отрицает, что США испытывают дефицит вооружения, подчеркнув, что администрация действует "благоразумно" в расходах.

"Мы просим об этом по многим причинам, даже кроме тех, о которых мы говорим по Ирану, добавил он. - В частности, боеприпасов у нас много, но мы их храним".

На фоне войны с Ираном в США обсуждают резкое увеличение оборонных расходов. Ранее The Washington Post сообщало, что Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана.

Впрочем, внутри администрации нет единства относительно дальнейших действий: часть советников Дональда Трампа, по данным The Wall Street Journal, выступает за быстрое завершение конфликта из-за роста цен на нефть и рисков его затягивания.

Дискуссию усиливают и сомнения относительно самой угрозы со стороны Ирана. В частности, директор национальной разведки Тулси Габбард не озвучила в выступлении оценку о том, что после ударов 2025 года Тегеран не пытался восстановить ядерную программу, уничтожение которой Трамп называет главной целью войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
