Трамп назвал "небольшой платой" дополнительные 200 млрд долларов на войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может обратиться к Конгрессу с просьбой выделить более 200 млрд долларов на нужды армии, назвав такие расходы "небольшой ценой" на фоне войны с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы хотим быть в лучшей форме, в лучшей форме, в которой мы когда-либо были", - заявил Трамп во время выступления в Овальном кабинете.
Он уточнил, что запрос будет включать не только расходы, связанные непосредственно с войной против Ирана, но и более широкие потребности обороны.
"Это небольшая цена, которую надо заплатить, чтобы убедиться, что мы остаемся на самом высоком уровне", - заверил американский лидер.
По его словам, ключевым вопросом является обеспечение армии достаточными запасами боеприпасов.
В то же время Трамп отрицает, что США испытывают дефицит вооружения, подчеркнув, что администрация действует "благоразумно" в расходах.
"Мы просим об этом по многим причинам, даже кроме тех, о которых мы говорим по Ирану, добавил он. - В частности, боеприпасов у нас много, но мы их храним".
На фоне войны с Ираном в США обсуждают резкое увеличение оборонных расходов. Ранее The Washington Post сообщало, что Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана.
Впрочем, внутри администрации нет единства относительно дальнейших действий: часть советников Дональда Трампа, по данным The Wall Street Journal, выступает за быстрое завершение конфликта из-за роста цен на нефть и рисков его затягивания.
Дискуссию усиливают и сомнения относительно самой угрозы со стороны Ирана. В частности, директор национальной разведки Тулси Габбард не озвучила в выступлении оценку о том, что после ударов 2025 года Тегеран не пытался восстановить ядерную программу, уничтожение которой Трамп называет главной целью войны.