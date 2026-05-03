Трамп назвал "неприемлемым" новое мирное предложение Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что после предложение Ирана по урегулированию урегулированию войны "неприемлемо".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и CNN.
"Для меня это неприемлемо, я изучил это, я изучил все - это неприемлемо", - сказал Трамп журналисту Натану Гуттману из Kan News.
Также он добавил, что "иранцы хотят заключить сделку", но его не устраивает то, что предложил Тегеран: "Есть вещи, с которыми я не могу согласиться".
Стоит отметить, что вчера в Иране заявили, что передали США еще один мирный план из 14 пунктов. Предложение в первую очередь было сосредоточено на возобновление судоходства а Ормузском проливе и прекращении военно-морской блокады со стороны США, при этом ядерные переговоры предлагалось отложить на более поздний этап.
Тем временем CNN пишет, что словам представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, США уже ответили на предложение Тегерана через Пакистан, добавив, что Иран изучает ответ. Он также подтвердил, что план из 14 пунктов не включает ядерную проблему.
"Наш план план из 14 пунктов сосредоточен исключительно на прекращении войны и не включает в себя вопросы, связанные с ядерной сферой. На данном этапе мы сосредоточены на конкретных мерах по прекращению войны в регионе, включая Ливан", - добавил Эсмаил Багаи.
Также в ленте CNN появился комментарий спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа касаемо Ирана. По его словам, стороны "ведут переговоры".
Напомним, на фоне всей вышеперечисленной информации, издание Al Arabiya узнало, что Тегеран решил отказаться от некоторых своих прежних условий.
По словам источников, Иран согласился вынести ядерную программу на стол переговоров с США. В частности, предлагается ограничить обогащение урана до 3,5% и постепенно сократить существующие запасы обогащенного урана.
Также Тегеран отказался от требования по поводу того, что США должны вывести свои войска из региона. Теперь Иран стремиться положить конец наращиванию военной мощи США вокруг своих границ и хочет международных гарантии о ненападении в будущем.
Передан ли уже такой план США - пока неясно.