Трамп назвал место финальной сделки по Газе и дату освобождения заложников ХАМАС

"Мы обеспечили освобождение всех оставшихся заложников (ХАМАС - ред.), и они должны быть освобождены в понедельник или вторник (13 или 14 октября - ред.)", - отметил Трамп.

По его словам, освобождение заложников - это сложный процесс и он "предпочитает не рассказывать, что нужно сделать для их свободы.

"Мы отправимся в Египет, где состоится подписание дополнительного соглашения. Мы уже подписали соглашение от моего имени, но теперь состоится официальное подписание", - уточнил американский лидер.

Также он обратил внимание, что страны Ближнего Востока, от Катара до Саудовской Аравии и ОАЭ, и богатые, и менее богатые, "все они объединились".

Президент уточнил, что Сектор Газа будет "перестроен".

"В этой части мира некоторые страны обладают огромным богатством, и лишь небольшая часть того, что они зарабатывают, может творить чудеса для Газы", - отметил он.