Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп назвал место финальной сделки по Газе и дату освобождения заложников ХАМАС

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Боевики ХАМАС должны уже в первой половине следующей недели освободить всех заложников. При этом в Египте планируется подписание финальной сделки по Газе.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время заседания Кабинета министров.

"Мы обеспечили освобождение всех оставшихся заложников (ХАМАС - ред.), и они должны быть освобождены в понедельник или вторник (13 или 14 октября - ред.)", - отметил Трамп. 

По его словам, освобождение заложников - это сложный процесс и он "предпочитает не рассказывать, что нужно сделать для их свободы. 

"Мы отправимся в Египет, где состоится подписание дополнительного соглашения. Мы уже подписали соглашение от моего имени, но теперь состоится официальное подписание", - уточнил американский лидер. 

Также он обратил внимание, что страны Ближнего Востока, от Катара до Саудовской Аравии и ОАЭ, и богатые, и менее богатые, "все они объединились". 

Президент уточнил, что Сектор Газа будет "перестроен". 

"В этой части мира некоторые страны обладают огромным богатством, и лишь небольшая часть того, что они зарабатывают, может творить чудеса для Газы", - отметил он. 

Сделка по Газе

Напомним, в ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп рассказал, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап американского мирного плана.

По словам американского лидера, фактически ХАМАС согласился освободить всех заложников, а Израиль - отвести своих солдат к согласованной линии.

На этом фоне в СМИ появились слухи о том, что полноценная мирная сделка должна быть подписана в Египте.

Также вчера, 8 октября, Трамп анонсировал свою поездку на Ближний Восток. По словам президента, его визит, вероятно, состоится в воскресенье, 12 октября.

