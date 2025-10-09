Трамп назвал место финальной сделки по Газе и дату освобождения заложников ХАМАС

Боевики ХАМАС должны уже в первой половине следующей недели освободить всех заложников. При этом в Египте планируется подписание финальной сделки по Газе.
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время заседания Кабинета министров.
"Мы обеспечили освобождение всех оставшихся заложников (ХАМАС - ред.), и они должны быть освобождены в понедельник или вторник (13 или 14 октября - ред.)", - отметил Трамп.
По его словам, освобождение заложников - это сложный процесс и он "предпочитает не рассказывать, что нужно сделать для их свободы.
"Мы отправимся в Египет, где состоится подписание дополнительного соглашения. Мы уже подписали соглашение от моего имени, но теперь состоится официальное подписание", - уточнил американский лидер.
Также он обратил внимание, что страны Ближнего Востока, от Катара до Саудовской Аравии и ОАЭ, и богатые, и менее богатые, "все они объединились".
Президент уточнил, что Сектор Газа будет "перестроен".
"В этой части мира некоторые страны обладают огромным богатством, и лишь небольшая часть того, что они зарабатывают, может творить чудеса для Газы", - отметил он.
Напомним, в ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп рассказал, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап американского мирного плана.
По словам американского лидера, фактически ХАМАС согласился освободить всех заложников, а Израиль - отвести своих солдат к согласованной линии.
На этом фоне в СМИ появились слухи о том, что полноценная мирная сделка должна быть подписана в Египте.
Также вчера, 8 октября, Трамп анонсировал свою поездку на Ближний Восток. По словам президента, его визит, вероятно, состоится в воскресенье, 12 октября.