Трамп назвал, кого хочет видеть на месте Линдси Грэма в Сенате США

По словам Трампа, он рекомендовал губернатору Южной Каролины Генри МакМастеру назначить Дарлин Грэм временным сенатором.

"Я порекомендовал губернатору Генри Макмастеру замечательную сестру Линдси Грэма, Дарлин, на должность временного сенатора от великого штата Южная Каролина. Это стало бы великолепной данью уважения Линдси, который очень ее любил!" – написал президент США.

Согласно законодательству Южной Каролины, губернатор имеет право самостоятельно назначить временного сенатора, выполняющего обязанности до проведения новых выборов.

Назначение имеет важное политическое значение, ведь временный сенатор станет кандидатом от Республиканской партии на следующих выборах.

Не исключено, что предложение Трампа по Дарлину Грэм призвано не отдавать предпочтение ни одному из других потенциальных претендентов.