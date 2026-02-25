Трамп назвал ключевую цель переговоров с Ираном

"Они (Иран - ред.) уже разработали ракеты, которые могут угрожать Европе и нашим базам за рубежом, и они работают над созданием ракет, которые вскоре достигнут Соединенных Штатов Америки", - заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что представителей Тегерана уже предупредили, чтобы они не предпринимали никаких будущих попыток возобновить свою стратегическую программу вооружения, в частности ядерного оружия. Однако они продолжают вести определенные работы.

"Мы ведем с ними переговоры. Они хотят заключить соглашение, но мы не слышали этих таинственных слов "у нас никогда не будет ядерного оружия", - добавил он.

По словам президента США, для всех было бы лучше решить эту проблему дипломатическим путем.

"Но одно можно сказать точно: я никогда не позволю спонсору терроризма номер один в мире, которым они являются, безусловно, иметь ядерное оружие. Нельзя этого допустить", - подчеркнул Трамп.