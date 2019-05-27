Трамп назвав умову для переговорів з Іраном

Сполучені Штати Америки можуть вступити в переговори з Іраном, якщо іранська влада сама цього захоче. Про це в ході візиту до Японії заявив президент США Дональд Трамп, передає Associated Press.

Зокрема, Трамп висловив упевненість в тому, що Іран хоче вести переговори.

"І якщо вони хочуть цього, то і ми теж хотіли б їх провести", - зазначив американський президент і підкреслив, що з інтересом ставиться до ідеї японського прем'єра Сіндзо Абе найближчим часом відвідати Іран для пом'якшення напруженості між Вашингтоном і Тегераном.

Нагадаємо, раніше Іран пригрозив потопити авіаносці США в Перській затоці, якщо вони зроблять "першу помилку". До цього міністр закордонних справ Мохаммед Джавад Зариф заявив, що рішення США відправити 1,5 тис. військових на Близький Схід є "надзвичайно небезпечним" для миру.

Зазначимо, раніше Трамп також заявляв про готовність вступити в переговори з Іраном, проте разом з цим додав, що в разі агресії Тегеран зіткнеться з "великою силою", оскільки у США "не буде вибору".