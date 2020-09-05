Трамп назвав свій головний "козир" на майбутніх виборах

Президент США Дональд Трамп в п'ятницю назвав один із своїх головних козирів на виборах глави держави, запланованих на 3 листопада. За його словами, це рекордні показники економіки за третій квартал, які будуть опубліковані ближче до дня голосування.

Про це він сказав на прес-конференції в п'ятницю.

"Справи у нас ідуть дуже добре. Ми дуже пишаємося тим, що відбувається в економіці. Думаю, що перед виборами ви побачите (дані за - ред.) третій квартал. Третій квартал буде на такому рівні, який наша країна ще не бачила... Це буде рекорд по ВВП та інших показниках", - заявив Трамп.

Він також висловив упевненість, що 2020 рік буде кращим, ніж 2019 рік.

"Наступний рік буде кращим, ніж минулий (2020 рік). Я впевнений, що він буде краще, він буде кращим. Тому що ми заклали для цього фундамент, якого не було", - сказав Трамп.

Оптимізм Трампа пов'язаний з опублікованими в п'ятницю даними щодо безробіття. Рівень безробіття в США знизився до 8,4%, тоді як у квітні досягав 15%. На момент початку пандемії COVID-19 у США рівень безробіття становив рекордно низькі за останні роки 3,5%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп скоротив відставання за популярністю від свого суперника на виборах демократа Джозефа Байдена. Це сталося після загальнонаціонального з'їзду Республіканської партії.

Раніше РБК-Україна писало, що Байден популярнішим Трампа в шести ключових штатах.