Трамп назвав себе "виключно жорстким" щодо Росії

Президент США Дональд Трамп вважає себе найбільш жорстким по відношенню до Росії. Про це він заявив в місті Орландо (Флоріда) на старті виборчої кампанії, передає Fox News.

Під час виступу перед своїми прихильниками він розповів про своє ставлення до Росії. "Ніхто не ставиться до Росії більш жорстко, ніж Дональд Трамп", - сказав американський президент.

Трамп звинуватив своїх політичних супротивників, демократів, у безпечності по відношенню до Москви. "Демократи не дбають про Росію. Їх хвилює тільки їх власне політичний вплив", - додав він. На його думку, демократи "хочуть зруйнувати нашу країну".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 18 червня офіційно оголосив про початок передвиборної кампанії 2020 року. Президентські вибори в Сполучених Штатах Америки повинні пройти в листопаді 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним "на полях" саміту G20 в Осаці (Японія). Саміт запланований на 28-29 червня.