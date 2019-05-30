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Трамп обговорить з Путіним питання українських моряків на зустрічі в червні

Новини » Політика    30.05.2019 - 05:59
Трамп обговорить з Путіним питання українських моряків на зустрічі в червні
Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (kremlin.ru)

Сполучені Штати наполягають на звільненні захоплених Росією українських моряків

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у червні обговорить питання полонених українських моряків. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає РБК-Україна з посиланням на його виступ у Вашингтоні.

Волкер нагадав, що зустріч президентів США і Росії, запланована на грудень 2018 року, була скасована саме через захоплення РФ українських кораблів.

"У грудні минулого року планувалася зустріч президентів Трампа і Путіна в Аргентині. Але за тиждень до неї Росія атакувала український флот, захопила кораблі та моряків, перемістивши їх на свою територію. Зустріч була скасована. Я думаю, це було правильно", - сказав Волкер.

Спецпредставник Держдепартаменту підкреслив, що Сполучені Штати наполягають на звільненні моряків і це питання залишається на порядку денному відносин США і Росії.

"Дії Росії не відповідають міжнародному праву, у них немає підстав утримувати моряків", - заявив Волкер.

Нагадаємо, раніше Волкер закликав Росію виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права і негайно звільнити українських моряків.

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Новини України Володимир ПутінморякиДональд Трамп
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