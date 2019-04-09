Генпрокурор США протягом тижня оприлюднить публікацію доповіді Мюллера

Фото: Вільям Барр (twitter.com/CNNPolitics)

Перед публікацією доповіді з неї буде вилучена інформація, оприлюднення якої може розкрити конфіденційні джерела спецслужб

Генеральний прокурор США Вільям Барр вважає, що доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про результати розслідування втручання Росії у вибори президента США 2016 року може бути оприлюднена протягом найближчого тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.

Барр в ході слухань в одному з комітетів конгресу США у вівторок заявив, що "протягом тижня зможе опублікувати доповідь для громадськості"

За словами генпрокурора, перед публікацією документа з нього буде вилучена інформація, оприлюднення якої може розкрити конфіденційні джерела спецслужб, або перешкодити ходу триваючих розслідувань

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив команду спеціального прокурора Роберта Мюллера в незаконній передачі пресі інформації про розслідування втручання Росії в хід американських виборів.

Раніше Трамп зізнався, що ще не прочитав доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе російському втручанні в американські вибори президента в 2016 році. Поки він знайомий тільки з висновками розслідування, які говорять про те, що домовленості з Росією не було.