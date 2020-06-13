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Трамп розповів, що робитиме в разі поразки на виборах

Новини » В світі     13.06.2020 - 05:12
Трамп розповів, що робитиме в разі поразки на виборах
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Таким чином Трамп відреагував на критику Байдена

Президент США Дональд Трамп розповів, що робитиме в разі поразки на виборах. Він пообіцяв, що "займеться іншими справами".

Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News.

У той же час він сказав, що для США його програш буде "дуже поганим результатом".

"Але звичайно, якщо я не виграю, я не виграю", - сказав Трамп.

Колишній віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден раніше заявив, сто Трамп може відмовитися залишити свій пост у разі програшу. Також Байден звинуватив Трампа в тому, що він може "вкрасти вибори" - сфальсифікувати результати.

"Дивись, Джо не всі там. Сумно, коли ти дивишся на це і бачиш, ти бачиш це для себе. Він створив своє власне місто-притулок в підвалі або де б він не був, і він не виходить", - сказав Трамп у відповідь на звинувачення.

Чинний президент також зазначив, що програш на виборах буде "дуже сумним" для США, тому що політика демократів тягне за собою позбавлення від поліцейських управлінь" або "бездіяльність" у боротьбі з заворушеннями.

Раніше Байден заявив, що Трампа в разі його поразки на виборах може чекати опір з боку військових.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що він знову буде проводити передвиборчі мітинги.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Дональд ТрампВибори в США
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