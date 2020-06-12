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Байден розповів, що чекає Трампа в разі поразки на виборах

Новини » Політика     12.06.2020 - 04:02
Байден розповів, що чекає Трампа в разі поразки на виборах
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден вважає, що військові можуть піти проти Трампа

Колишній віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден заявив, що нинішнього американського президента Дональда Трампа в разі його поразки на виборах може чекати опір з боку військових. Це станеться у разі відмови Трампа визнавати програш.

Про це повідомляє CNN.

Байден є ймовірним кандидатом на президентських виборах восени 2020 року. Він вважає, що якщо Трамп відмовиться покинути свій пост - військові допоможуть його проводити з Білого дому.

"Я обіцяю вам, я абсолютно переконаний, що вони відправлять його з Білого дому", - заявив колишній віце-президент.

В прес-службі Білого дому назвали висловлювання Байдена "безглуздими". Однак Байден та інші демократи вже давно говорять, що вони турбуються про спроби республіканців ввести суворі закони про голосування.

Ці побоювання посилилися, коли навесні цього року у Вісконсині Республіканська партія виступила проти спроби губернатора-демократа розіслати кожному виборцю бюлетень для заочного голосування в квітні в розпал пандемії. На кону стояло місце у Верховному суді штату. Тоді демократ переміг на цих виборах.

Два місяці тому Байден сказав, що, на його думку, Трамп спробує перенести дату виборів через коронавірус.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що він знову буде проводити передвиборчі мітинги.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США
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