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У Конгресі заявили про плани отримати доступ до дзвінків Трампа Путіну

Новини » Політика    29.09.2019 - 18:33
У Конгресі заявили про плани отримати доступ до дзвінків Трампа Путіну
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

Конгрес США має намір отримати доступ до змісту телефонних розмов

У Конгресі США мають намір отримати доступ до змісту телефонних розмов президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та іншими світовими лідерами. Про це заявив голова комітету палати представників з розвідки Адам Шифф, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я думаю, що першочергова необхідність тут полягає в тому, щоб захистити національну безпеку Сполучених Штатів і зрозуміти, підриває в розмовах з іншими світовими лідерами і, зокрема, з Путіним, президент нашу безпеку", - сказав він.

Нагадаємо, Білий дім намагався засекретити телефонні розмови президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним. Посилаючись на свідчення чиновників, знайомих з цим питанням, встановлено, що зусилля Білого дому щодо обмеження доступу до розмов президента Дональда Трампа з іноземними лідерами поширюються також на телефонні дзвінки з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салман.

Відомо, що зараз система захисту дзвінків президента та інших високопосадовців поширюється на обмеження числа осіб, яким надається стенограма або які можуть прослухати дзвінок.

Розслідування змісту телефонних дзвінків президента Трампа почалося після того, як співробітник американської розвідки поскаржився на те, що президент нібито допустив перевищують повноваження висловлюючи при розмові з президентом України Володимиром Зеленським. У скарзі зазначалося, що Трамп просив вплинути на раніше закрите розслідування справи, фігурантом якого був Хантер Байден - син Джо Байдена, нинішнього опонента Трампа в президентській гонці.

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