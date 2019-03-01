Трамп назвав відносини з Кім Чен Ином "дуже хорошими"

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп заявив, що провів з лідером КНДР змістовні переговори

Президент США Дональд Трамп після повернення з В'єтнаму назвав відносини Північної Кореї і США дуже хорошими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення, опубліковане в Twitter.

"Здорово повернутися з В'єтнаму, дивовижне місце. У нас були дуже змістовні переговори з Кім Чен Ином - ми знаємо, чого вони хочуть, і вони знають, що у нас повинно бути. Відносини дуже хороші, подивимося, що вийде", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином проходила 27-28 лютого 2019 року в Ханої. Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин в ході переговорів у В'єтнамі не досягли угоди про денуклеаризацію, як це планувалося раніше.

Заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей заявив, що США втратили можливість укласти ядерну угоду з КНДР на зустрічі. На думку МЗС Північної Кореї, така можливість навряд чи випаде ще раз.

Перша зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбулася 12 червня 2018 року в Сінгапурі.