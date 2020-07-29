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США і Росія почали триденні переговори з контролю над ядерними озброєннями

Відень, Середа 29 липня 2020 01:38
США і Росія почали триденні переговори з контролю над ядерними озброєннями
Фото: спецпредставник США Маршалл Біллінгслі (twitter.com/diplomatik_stj)
Автор: Инна Собора

Перший раунд переговорів відбувся минулого місяця

У Відні (Австрія) розпочалися триденні переговори між США і Росією щодо контролю над ядерними озброєннями. Переговори є важливим фактором міжнародної безпеки.

Про це пише "Голос Америки".

Відзначається, що в ході першого раунду в минулому місяці сторони обговорили останнє дійова двосторонню угоду - договір СНО-3 (договір між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, - ред.).

Цей договір обмежує число розгорнутих ядерних боєголовок великої дальності і кількість їх носіїв, які може мати кожна країна.

Після переговорів 22-23 червня у Відні спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі заявив, що він і заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков досягли достатнього прогресу. Сторони сподіваються замінити договір СНО до його закінчення в лютому новою угодою.

Раніше повідомлялося, що США і РФ проведуть стратегічне засідання з протидії мілітаризації космосу.

РБК-Україна писало, що США заявили, що у них є докази російських космічних стрільб.

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