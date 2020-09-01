Трамп назвав заворушення в Кеноші внутрішнім тероризмом

Президент США Дональд Трамп назвав внутрішнім тероризмом заворушення в місті Кеноша (штат Вісконсін). Його адміністрація погодила з владою штату можливість введення в Кеношу Нацгвардії.

Про це Трамп заявив в ході круглого столу з безпеки в Кеноші, трансляція якого велася на сторінці Білого дому в Facebook.

"Жорстокі банди розгромили як мінімум 25 організацій, підпалили громадські будівлі і закидали поліцейських цеглою. Це не мирні протести, це справжній внутрішній тероризм", - сказав він.

За словами Трампа, його адміністрація погодила з владою штату Вісконсін можливість введення в Кеношу службовців Нацгвардії.

Крім того, американський президент рішуче підтримує залучення Національної гвардії і в інших містах.

Нагадаємо, заворушення в Кеноші почалися, після того як 23 серпня поліцейський кілька разів вистрілив в спину афроамериканцю Джейкобу Блейку.

Як повідомлялося раніше, Блейк намагався розборонити двох посварених жінок, після чого в нього вистрілили поліцейські.

У місто були направлені підрозділи Національної гвардії штату Вісконсін, для розгону натовпу поліція застосувала сльозогінний газ.

Раніше багатотисячні протести в США почалися після вбивства поліцейськими темношкірого Джорджа Флойда три місяці тому в Міннесоті.