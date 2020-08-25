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У США нові заворушення через стрілянину поліцейських в темношкірого чоловіка

Кеноша, Вівторок 25 серпня 2020 08:26
У США нові заворушення через стрілянину поліцейських в темношкірого чоловіка
Фото: ситуація в місті Кеноша (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Міська влада ввела комендантську годину

В американському місті Кеноша (штат Вісконсін) поліцейські стріляли в афроамериканця Джейкоба Блейка. У зв'язку з цим в місті спалахнули масові заворушення, влада ввела комендантську годину.

Про це повідомляє CNN.

Видання пише, що Блейк намагався розняти двох посварених жінок. Телекомпанія ABC з посиланням на подругу Блейка Лакешу Букер повідомила, що у нього не було зброї. Після інциденту з поліцейськими він був доставлений в госпіталь Мілуокі.

На наступний день в місті почалися погроми і пограбування. Протестуючі розбили двері будівлі міського суду, підпалили кілька будівель і автомашин. У зв'язку з цим міська влада ввела комендантську годину до 07:00 вівторка за місцевим часом.

Губернатор штату Вісконсін Тоні Еверс, коментуючи в Twitter інцидент в Кеноші, зазначив, що "расизм - це вказівка ​​на кризовий стан суспільства".

А мер міста Джон Антарамян в ході прес-конференції повідомив, що співробітники поліції, ранівшіе Блейка і їх колеги не були забезпечені натільними відеореєстраторами через брак бюджетних коштів.

Нагадаємо, поліцейські застрелили темношкірого чоловіка під час затримання в Луїзіані.

Відзначимо, 8 червня в Конгрес США внесли законопроект, який передбачає реформи правоохоронних органів і значні обмеження для поліції.

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