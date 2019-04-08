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Трамп розпорядився звільнити голову секретної служби США

Новини » Політика    08.04.2019 - 21:55
Трамп розпорядився звільнити голову секретної служби США
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп проінструктував в.о. глави апарату Білого дому Міка Малвейни звільнити Аллеса

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився звільнити голову секретної служби США Рендольфа Аллеса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляє телеканал з посиланням на джерела в адміністрації, президент Дональд Трамп проінструктував в.о. глави апарату Білого дому Міка Малвейни звільнити Аллеса.

"Президент Дональд Трамп проінструктував виконуючого обов'язки глави апарату Білого дому Міка Малвейни звільнити Аллеса. Аллес поки що залишається на посаді, але його попросили залишити її", - сказано в повідомленні.

Про причини звільнення поки не повідомляється. Але, як повідомляють джерела, це може бути пов'язано з недавнім інцидентом, коли громадянка Китаю зуміла незаконно проникнути на територію заміської резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Секретна служба Сполучених Штатів Америки є структурою, що підкоряється міністерству внутрішньої безпеки. Її співробітники займаються охороною президента США і членів його сім'ї, а також деяких інших чиновників адміністрації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Дональд Трамп заявив, що відтепер пост міністра внутрішньої безпеки очолить нинішній начальник митно-прикордонної служби США Кевін Макэлинэн. Раніше цей пост займала Кирстьен Нільсен.

Відзначимо, минулого тижня президент США Дональд Трамп звільнив з посади прокурора і глави Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Вітакера.

 

 

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