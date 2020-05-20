У Білому домі заявили, що всі штати відкрили економіку після карантину

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Трамп вимагав від штатів прискорити відкриття підприємств після карантину

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що всі штати почали запускати свою економіку після карантину через коронавірус. Раніше Трамп вимагав від штатів прискорити відкриття підприємств після карантину.

Про це Пенс заявив на засіданні кабінету під керівництвом президента Дональда Трампа.

За його словами, американці знову "дихають вільно".

"Радий повідомити кабінетові міністрів сьогодні, що, за наявною у нас інформацією, усі 50 штатів частково відкривають свою економіку", - сказав віце-президент США.

Раніше Трамп вимагав від штатів прискорити відкриття підприємств після карантину, але врешті віддав це на розсуд влади штатів.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп очікує, що в третьому кварталі 2020 почнеться рух до відновлення економіки, оскільки все більше штатів знову відкриваються для бізнесу.

За словами міністра фінансів США Стівена Мнучина уряд вже вклала в економіку близько 3 трлн доларів стимулів.

Зазначимо, що економіка США у першому кварталі скоротилася найшвидшими темпами з часів фінансової кризи 2008-2009 років. За попередніми даними міністерства торгівлі США, валовий внутрішній продукт впав на 4,8% в річному обчисленні за перший квартал 2020 року.

Автор: Надія Собенко