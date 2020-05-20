ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Білому домі заявили, що всі штати відкрили економіку після карантину

Новини » Економіка     20.05.2020 - 04:37
У Білому домі заявили, що всі штати відкрили економіку після карантину
Ілюстративне фото (facebook.com/imf)

Трамп вимагав від штатів прискорити відкриття підприємств після карантину

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що всі штати почали запускати свою економіку після карантину через коронавірус. Раніше Трамп вимагав від штатів прискорити відкриття підприємств після карантину.

Про це Пенс заявив на засіданні кабінету під керівництвом президента Дональда Трампа.

За його словами, американці знову "дихають вільно".

"Радий повідомити кабінетові міністрів сьогодні, що, за наявною у нас інформацією, усі 50 штатів частково відкривають свою економіку", - сказав віце-президент США.

Раніше Трамп вимагав від штатів прискорити відкриття підприємств після карантину, але врешті віддав це на розсуд влади штатів.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп очікує, що в третьому кварталі 2020 почнеться рух до відновлення економіки, оскільки все більше штатів знову відкриваються для бізнесу.

За словами міністра фінансів США Стівена Мнучина уряд вже вклала в економіку близько 3 трлн доларів стимулів.

Зазначимо, що економіка США у першому кварталі скоротилася найшвидшими темпами з часів фінансової кризи 2008-2009 років. За попередніми даними міністерства торгівлі США, валовий внутрішній продукт впав на 4,8% в річному обчисленні за перший квартал 2020 року.

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України КоронавірусМайк Пенс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся