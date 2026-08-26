Трамп направил в Конгресс ядерную сделку с Саудовской Аравией сроком на 30 лет, - WSJ

По словам источника, ожидается, что шаг Трампа вызовет многомесячные дебаты среди законодателей о том, как укрепить ядерную промышленность США, одновременно сдерживая распространение оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке.

Когда представители администрации Трампа объявили о 30-летнем соглашении в прошлом месяце, они заявили, что оно предоставит американским компаниям центральную роль в развитии ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии, исключив иностранных конкурентов.

Однако сделка оказалась спорной, так как потенциально открывает путь к обогащению урана на территории Саудовской Аравии.

WSJ поясняет, что согласно законодательству США, сделка должна быть представлена Конгрессу для рассмотрения. Так, Трамп в понедельник передал его и заблокировать документ будет сложно. Для этого потребуется совместная резолюция и две трети голосов в обеих палатах, чтобы преодолеть возможное потенциальное президентское вето.

Что еще важно знать

Чиновники Саудовской Аравии утверждают, что королевству необходимо развивать гражданскую атомную промышленность, которая будет использовать месторождения урановой руды. По словам саудовской стороны, их планируется разрабатывать для удовлетворения внутренних энергетических потребностей. Это, как утверждается, позволит высвободить большую часть добываемой нефти для экспорта и увеличить доходы.

В рамках сделки американские и саудовские чиновники проведут двухлетнее исследование, чтобы определить коммерческую целесообразность строительства американскими компаниями объекта по обогащению урана в королевстве.

Если исследование покажет, что обогащение урана внутри страны оправдано, американские компании построят такой объект в рамках соглашения, которое не позволит передавать саудовской стороне чувствительные технологии.

Однако, хоть представители администрации Трампа и утверждают, что участие США гарантирует мирный характер ядерной программы, но критики считают, что это будет способствовать распространению ядерных технологий на нестабильном Ближнем Востоке.

Также отметим, что политическое требование Трампа о нормализации Саудовской Аравией отношений с Израилем путем присоединения к Авраамовым соглашениям стало новым препятствием для реализации ядерной сделки. Трамп выдвинул это условие в прошлом месяце, уже после того, как соглашение было согласовано и подписано, и продолжает его придерживаться.

Как известно, Авраамовы соглашения были заключены в 2020 году при посредничестве США и подписаны США, Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.