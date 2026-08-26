Трамп направив до Конгресу ядерну угоду із Саудівською Аравією терміном на 30 років, - WSJ

За словами джерела, очікується, що крок Трампа викличе багатомісячні дебати серед законодавців про те, як зміцнити ядерну промисловість США, водночас стримуючи поширення зброї масового знищення на Близькому Сході.

Коли представники адміністрації Трампа оголосили про 30-річну угоду минулого місяця, вони заявили, що вона надасть американським компаніям центральну роль у розвитку ядерної інфраструктури Саудівської Аравії, виключивши іноземних конкурентів.

Проте угода виявилася спірною, оскільки потенційно відкриває шлях до збагачення урану біля Саудівської Аравії.

WSJ пояснює, що згідно із законодавством США, угода має бути подана Конгресу для розгляду. Так, Трамп у понеділок передав його та заблокувати документ буде складно. Для цього буде потрібна спільна резолюція і дві третини голосів в обох палатах, щоб подолати можливе потенційне президентське вето.

Що ще важливо знати

Чиновники Саудівської Аравії стверджують, що королівству необхідно розвивати цивільну атомну промисловість, яка використовуватиме родовища уранової руди. За словами саудівської сторони, їх планують розробляти для задоволення внутрішніх енергетичних потреб. Це, як стверджується, дозволить вивільнити більшу частину нафти, що видобувається для експорту, і збільшити доходи.

У рамках угоди американські та саудівські чиновники проведуть дворічне дослідження, щоб визначити комерційну доцільність будівництва американськими компаніями об'єкта зі збагачення урану в королівстві.

Якщо дослідження покаже, що збагачення урану всередині країни виправдане, американські компанії збудують такий об'єкт у рамках угоди, яка не дозволить передавати саудівській стороні чутливі технології.

Однак хоч представники адміністрації Трампа і стверджують, що участь США гарантує мирний характер ядерної програми, але критики вважають, що це сприятиме поширенню ядерних технологій на нестабільному Близькому Сході.

Також зазначимо, що політична вимога Трампа про нормалізацію відносин Саудівської Аравії з Ізраїлем шляхом приєднання до Авраамових угод стала новою перешкодою для реалізації ядерної угоди. Трамп висунув цю умову минулого місяця, вже після того, як угода була погоджена та підписана, і продовжує її дотримуватися.

Як відомо, Авраамові угоди були укладені у 2020 році за посередництва США та підписані США, Ізраїлем, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном.