Трамп має намір домогтися "справедливої" торговельної угоди з Китаєм

Трамп заявив, що дві найбільші економіки світу ведуть запеклу "торговельну битву"

США планують укласти "справедливу" торгову угоду з Китаєм, якщо це взагалі можливо. Про це сказав в четвер журналістам президент США Дональд Трамп в Брюсселі, передає Reuters.

За словами Трампа, зараз дві найбільші економіки світу ведуть запеклу "торговельну битву", але врешті-решт ситуація буде врегульована.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що готові розширити список товарів з Китаю, які обкладаються митом у США, включивши в нього нові позиції на загальну суму у 200 млрд доларів.

Крім того, раніше Трамп заявив про введення митних тарифів в розмірі 25% відносно більше 800 різних найменувань товарів з Китаю, які включають медичне обладнання, автозапчастини, інші товари машинобудування. Загальна сума товарів склала 34 млрд доларів.