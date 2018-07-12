Трамп намерен добиться "справедливой" торговой сделки с Китаем

Трамп заявил, что две крупнейшие экономики мира ведут ожесточенную "торговую битву"

США планируют заключить "справедливую" торговую сделку с Китаем, если это вообще возможно. Об этом сказал в четверг журналистам президент США Дональд Трамп в Брюсселе, передает Reuters.

По словам Трампа, сейчас две крупнейшие экономики мира ведут ожесточенную "торговую битву", но в конце концов ситуация будет урегулирована.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что готовы расширить список товаров из Китая, которые облагаются пошлинами в США, включив в него новые позиции на общую сумму в 200 млрд долларов.

Кроме того, ранее Трамп заявил о введении таможенных тарифов в размере 25% относительно более 800 различных наименований товаров из Китая, включающие медицинское оборудование, автозапчасти, другие товары машиностроения. Общая сумма товаров составила 34 млрд долларов.