Трамп настроен быстро двигаться в переговорах по мирному соглашению в Украине, - Уолц

По словам советника Трампа по нацбезопасности, американский лидер "настроен действовать очень быстро" в вопросе урегулирования войны между Украиной и Россией. Об этом Уолц заявил после многочасовой встречи между Москвой и Вашингтоном, состоявшейся в Саудовской Аравии.

"Войну в Украине нужно завершить навсегда", - отметил Уолц.

Советник Трампа подчеркнул, что американский президент считает "бесконечную войну в Украине неприемлемой".

Встреча США и РФ в Саудовской Аравии

Напомним, сегодня, 18 февраля, состоялась встреча между представителями Вашингтона и Кремля в Эр-Рияде по завершению войны в Украине. В состав американской делегации, возглавляемой госсекретарем Марко Рубио, вошли также советник по нацбезопасности Майкл Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

После завершения встречи Уолц вновь напомнил, что президент США ясно выразил свое желание положить конец войне России против Украины как можно скорее. По словам советника, большое количество стран пытается помочь президенту США Дональду Трампу завершить войну России против Украины. Ведь это необходимо сделать на справедливых условиях.