Вопросы гарантий безопасности и территорий будут частью переговоров с Украиной, - Волц

Во время переговоров с Украиной будут подниматься вопросы территорий, а также будущих гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Майкла Волца во время брифинга .

Как отметил Волц, в вопросе переговоров по завершению полномасштабной войны, существует несколько основополагающих принципов:

должно быть постоянное прекращение войны, а не временное;

будут дискуссии относительно гарантий безопасности и территорий.

"Но я думаю, что самым важным является то, что президент (Дональд Трамп, президент США, - ред.) заявил о своем желании, о своей решимости положить конец этой войне, положить конец убийствам, которые происходят... Это не в интересах ни одной из стран. Это не в интересах мира, и, конечно, не в интересах Соединенных Штатов и Европы. Поэтому все эти вещи будут движущей силой переговоров, которые будут продолжаться дальше", - заявил Волц.