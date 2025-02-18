Вопросы гарантий безопасности и территорий будут частью переговоров с Украиной, - Волц
Во время переговоров с Украиной будут подниматься вопросы территорий, а также будущих гарантий безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Майкла Волца во время брифинга.
Как отметил Волц, в вопросе переговоров по завершению полномасштабной войны, существует несколько основополагающих принципов:
- должно быть постоянное прекращение войны, а не временное;
- будут дискуссии относительно гарантий безопасности и территорий.
"Но я думаю, что самым важным является то, что президент (Дональд Трамп, президент США, - ред.) заявил о своем желании, о своей решимости положить конец этой войне, положить конец убийствам, которые происходят... Это не в интересах ни одной из стран. Это не в интересах мира, и, конечно, не в интересах Соединенных Штатов и Европы. Поэтому все эти вещи будут движущей силой переговоров, которые будут продолжаться дальше", - заявил Волц.
Переговоры в Эр-Рияде
Сегодня, 18 февраля, состоялась встреча официальных делегаций России и США. Диалог между ними состоялся после телефонных переговоров главы Белого дома Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина.
США представляли:
Уолтц;
спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф;
госсекретарь Марко Рубио.
Россия, в свою очередь, направила министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника Кремля по внешней политике Юрия Ушакова.
Тем временем в Госдепе США озвучили итог переговоров с Россией в Саудовской Аравии.
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