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Вопросы гарантий безопасности и территорий будут частью переговоров с Украиной, - Волц

Вторник 18 февраля 2025 15:41
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Вопросы гарантий безопасности и территорий будут частью переговоров с Украиной, - Волц Фото: Майкл Волц, советник президента США по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время переговоров с Украиной будут подниматься вопросы территорий, а также будущих гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Майкла Волца во время брифинга.

Как отметил Волц, в вопросе переговоров по завершению полномасштабной войны, существует несколько основополагающих принципов:

  • должно быть постоянное прекращение войны, а не временное;
  • будут дискуссии относительно гарантий безопасности и территорий.

"Но я думаю, что самым важным является то, что президент (Дональд Трамп, президент США, - ред.) заявил о своем желании, о своей решимости положить конец этой войне, положить конец убийствам, которые происходят... Это не в интересах ни одной из стран. Это не в интересах мира, и, конечно, не в интересах Соединенных Штатов и Европы. Поэтому все эти вещи будут движущей силой переговоров, которые будут продолжаться дальше", - заявил Волц.

Переговоры в Эр-Рияде

Сегодня, 18 февраля, состоялась встреча официальных делегаций России и США. Диалог между ними состоялся после телефонных переговоров главы Белого дома Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина.

США представляли:

Уолтц;

спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф;

госсекретарь Марко Рубио.

Россия, в свою очередь, направила министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника Кремля по внешней политике Юрия Ушакова.

Тем временем в Госдепе США озвучили итог переговоров с Россией в Саудовской Аравии.

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