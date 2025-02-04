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Половина мира пытается помочь Трампу завершить войну РФ против Украины, - Белый дом

Вашингтон, Вторник 04 февраля 2025 21:25
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Половина мира пытается помочь Трампу завершить войну РФ против Украины, - Белый дом Фото: Майк Уолтц, советник президента США по нацбезопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Большое количество стран пытается помочь президенту США Дональду Трампу завершить войну России против Украины. Это необходимо сделать на справедливых условиях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил в эфире Fox News.

У Уолтца попросили прокомментировать публикацию издания Reuters, которое со ссылкой на российские источники писало о том, что Москва рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию как возможное место встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Советник Трампа отметил, что он не может ничего подтвердить или опровергнуть. Также он посоветовал "быть очень осторожными", слушая информацию неназванных российских источников.

Уолтц напомнил, что президент США ясно выразил свое желание положить конец войне России против Украины.

"Что удивительно, половина мира пытается помочь президенту Трампу завершить эту войну и закончить ее справедливым способом, который предотвратит будущие войны. И мы получаем всевозможные обращения, но сегодня мне нечего подтвердить или сообщить", - добавил он.

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании войны

Напомним, вчера, 3 февраля, президент США Дональд Трамп официально назначил Кита Келлога спецпредставителем по Украине и России.

Также Трамп подчеркнул, что в вопросе урегулирования войны США добились большого прогресса. Американский президент не объяснил, о чем именно идет речь.

К слову, Трамп выразил заинтересованность в украинских редкоземельных металлах и допустил возможность обмена ресурсов на помощь от США.

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