Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп приказал расстреливать суда, минирующие Ормузский пролив

16:55 24.04.2026 Пт
2 мин
Этот шаг — часть стратегии по сокращению экспорта нефти Ирана
aimg Анастасия Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп заявил о резком усилении давления на Иран, отдав приказ ВМС действовать жестко в Ормузском проливе.

США наращивают давление на Иран

Соединенные Штаты усилили давление на Иран, фактически введя морскую блокаду. Вашингтон рассчитывает заставить Тегеран вернуться к переговорам. Параллельно Израиль и Ливан рассматривают возможность продления режима прекращения огня еще на три недели.

Приказ Трампа ВМС США

Президент Дональд Трамп распорядился открывать огонь по любому судну, которое занимается установкой мин в Ормузском проливе. Решение было принято после перехвата двух нефтяных супертанкеров, пытавшихся обойти ограничения на движение в иранские порты и из них.

Экономическое давление через нефть

Этот шаг стал частью стратегии Белого дома по ограничению экспорта иранской нефти. Вашингтон намерен усилить экономическое давление, сократив ключевые валютные поступления Тегерана и вынудив его пойти на уступки.

"У меня есть все время света, а у Ирана — нет — время истекает!", — написал Трамп в дописе на Truth Social.

Сроки и реакция рынка

Сторонники Трампа считают, что блокада может привести к остановке добычи нефти в Иране примерно за две недели. В то же время аналитики JPMorgan допускают, что для достижения такого результата США потребуется около месяца.

Ситуация в Ормузском проливе

После начала операции часть судов, связанных с Ираном, изменила маршрут и отказалась от прохода через пролив. Однако некоторые танкеры продолжают движение, что, по данным компаний по отслеживанию судов, может позволить Ирану дольше выдерживать давление.

Напоминаем, что с начала конфликта с Ираном Соединенные Штаты задействовали около 1100 дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, изначально предназначенных для возможного противостояния с Китаем. Их использование уже превысило годовые объемы закупок, поскольку было выпущено более тысячи таких ракет.

Отметим, что в администрации президента США Дональда Трампа проработали несколько сценариев возможных мер в отношении стран, которые отказались поддержать Вашингтон в войне против Ирана.

