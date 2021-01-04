Трамп нагородив конгресмена, який захищав його в "російській справі"

Чинний президент США Дональд Трамп нагородив конгресмена Девіна Нуньєса, який розслідував дії демократів проти штабу Трампа в ході "російської справи". Він 2016-2019 роках очолював комітет з розвідки Палати представників.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Нуньєс неодноразово ставав на бік президента Дональда Трампа в "російській справі" про втручання Росії у вибори глави держави у 2016 році.

"Президент Дональд Трамп вручить президентську медаль свободи Девіну Нуньєсу. Ця престижна нагорода є вищою цивільною нагородою країни, яка присуджується президентом особам за особливо гідний внесок у безпеку або національні інтереси Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що в ході "російської справи" Нуньєс піддавався великому особистому ризику, але не переставав "відстоювати правду".

"У нього вистачило мужності протистояти ЗМІ, ФБР, розвідувальній спільноті, Демократичної партії, іноземним шпигунам", - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, вказали в Білому домі, Нуньєс у 2017 році "розкрив злочин століття", почавши розслідування "неправомірних дій" адміністрації президента США Барака Обами.

Медаль свободи була створена за рішенням президента Гаррі Трумена в 1945 році для нагородження осіб, які відзначилися в ході бойових дій. У 1963 році президент Джон Кеннеді змінив статут нагороди: її стали присуджувати в мирний час за "видатний внесок у справу забезпечення безпеки або національних інтересів США, загальному миру, культурні чи інші важливі суспільні або приватні починання".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп помилував 26 осіб, в тому числі колишнього голову свого передвиборчого штабу Пола Манафорта і екс-радника Роджера Стоуна. Вони були засуджені в рамках розслідування про втручання Росії у вибори в США у 2016 році.

Крім того, Дональд Трамп має намір помилувати низку осіб до закінчення строку перебування на посаді глави держави. Деякі радники президента США вважали, що він може заздалегідь помилувати і себе самого. Трамп вже підписав рішення про помилування у відношенні декількох осіб, в тому числі і свого колишнього радника з нацбезпеки Майкла Флінна.