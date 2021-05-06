Трамп накинувся на технологічних гігантів і назвав їх " ганьбою"

Екс-президент США Дональд Трамп накинувся на технологічних гігантів Facebook, Twitter і Google і назвав їх ганьбою. Це сталося після того, як незалежна наглядова рада Facebook рекомендувала переглянути блокування його аккаунту.

У своїй заяві Трамп називає технологічних гігантів "ганьбою для країни".

"Те, що зробили Facebook, Twitter і Google, є повною ганьбою і ганьбою для нашої країни", - йдеться в заяві Трампа.

Він додав, що у нього відняли свободу слова.

"Свобода слова була віднята у президента Сполучених Штатів, тому що радикальні ліві божевільні бояться правди, але правда все одно вийде назовні, більше і сильніше, ніж будь-коли раніше", - переконаний Трамп.

На його думку, компанії повинні заплатити за блокування його акаунтів в соціальних мережах, які відбулися після штурму Капітолію.

"Народ нашої країни цього не потерпить! Ці корумповані компанії в соціальних мережах повинні заплатити політичну ціну, і їм більше ніколи не можна дозволяти руйнувати і знищувати наш виборчий процес", - заявив Трамп.