Трамп накинувся на технологічних гігантів і назвав їх " ганьбою"
Екс-президент США Дональд Трамп накинувся на технологічних гігантів Facebook, Twitter і Google і назвав їх ганьбою. Це сталося після того, як незалежна наглядова рада Facebook рекомендувала переглянути блокування його аккаунту.
Про це пише NBC News.
У своїй заяві Трамп називає технологічних гігантів "ганьбою для країни".
"Те, що зробили Facebook, Twitter і Google, є повною ганьбою і ганьбою для нашої країни", - йдеться в заяві Трампа.
Він додав, що у нього відняли свободу слова.
"Свобода слова була віднята у президента Сполучених Штатів, тому що радикальні ліві божевільні бояться правди, але правда все одно вийде назовні, більше і сильніше, ніж будь-коли раніше", - переконаний Трамп.
На його думку, компанії повинні заплатити за блокування його акаунтів в соціальних мережах, які відбулися після штурму Капітолію.
"Народ нашої країни цього не потерпить! Ці корумповані компанії в соціальних мережах повинні заплатити політичну ціну, і їм більше ніколи не можна дозволяти руйнувати і знищувати наш виборчий процес", - заявив Трамп.
Водночас видання повідомляє, що Трамп вже почав збір коштів у зв'язку з оголошенням у Facebook. Його прихильникам почали приходити повідомлення з посиланням для пожертвування в комітет Трампа зі збору коштів Save America.
Нагадаємо, незалежна наглядова рада Facebook рекомендував переглянути блокування акаунтів Трампа. Там порахували це занадто жорстким покаранням.
Раніше повідомлялося, що Трамп запустив власний сайт після видалення його аккаунтів в соцмережах. Через нього він планує комунікувати з американцями.