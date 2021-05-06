Трамп набросился на технологических гигантов и назвал их "позором"
Екс-президент США Дональд Трамп набросился на технологических гигантов Facebook, Twitter и Google и назвал их позором. Это произошло после того, как Независимый наблюдательный совет Facebook рекомендовал пересмотреть блокировку его аккаунта.
Об этом пишет NBC News.
В своем заявлении Трамп называет технологических гигантов "позором для страны".
"То, что сделали Facebook, Twitter и Google, является полным позором и позором для нашей страны", - говорится в заявлении Трампа.
Он добавил, что у него отняли свободу слова.
"Свобода слова была отнята у президента Соединенных Штатов, потому что радикальные левые безумцы боятся правды, но правда все равно выйдет наружу, больше и сильнее, чем когда-либо прежде", - убежден Трамп.
По его мнению, компании должны заплатить за блокировку его аккаунтов в социальных сетях, которые произошли после штурма Капитолия.
"Народ нашей страны этого не потерпит! Эти коррумпированные компании в социальных сетях должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и уничтожать наш избирательный процесс", - заявил Трамп.
В то же время издание сообщает, что Трамп уже начал сбор средств в связи с объявлением в Facebook. Его сторонникам начали приходить сообщения со ссылкой для пожертвования в комитет Трампа по сбору средств Save America.
Напомним, Независимый наблюдательный совет Facebook рекомендовал пересмотреть блокировку аккаунтов Трампа. Там посчитали это слишком жестким наказанием.
Ранее сообщалось, что Трамп запустил собственный сайт после удаления его аккаунтов в соцсетях. Через него он планирует коммуницировать с американцами.