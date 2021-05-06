Трамп набросился на технологических гигантов и назвал их "позором"

Екс-президент США Дональд Трамп набросился на технологических гигантов Facebook, Twitter и Google и назвал их позором. Это произошло после того, как Независимый наблюдательный совет Facebook рекомендовал пересмотреть блокировку его аккаунта .

В своем заявлении Трамп называет технологических гигантов "позором для страны".

"То, что сделали Facebook, Twitter и Google, является полным позором и позором для нашей страны", - говорится в заявлении Трампа.

Он добавил, что у него отняли свободу слова.

"Свобода слова была отнята у президента Соединенных Штатов, потому что радикальные левые безумцы боятся правды, но правда все равно выйдет наружу, больше и сильнее, чем когда-либо прежде", - убежден Трамп.

По его мнению, компании должны заплатить за блокировку его аккаунтов в социальных сетях, которые произошли после штурма Капитолия.

"Народ нашей страны этого не потерпит! Эти коррумпированные компании в социальных сетях должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и уничтожать наш избирательный процесс", - заявил Трамп.