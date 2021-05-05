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Наглядова рада Facebook рекомендувала переглянути блокування акаунту Трампа

Новость на русском → США, Середа 05 травня 2021 18:28
Наглядова рада Facebook рекомендувала переглянути блокування акаунту Трампа Фото: Дональд Трамп, 45-й президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Незалежна наглядова рада Facebook підтримала рішення адміністрації компанії про застосування обмежень щодо 45-го президента США Дональда Трампа. Однак наглядова рада рекомендує переглянути рішення про блокування акаунтів Трампа у Facebook та Instagram.

Про це йдеться у заяві наглядової ради Facebook.

Наглядова рада вважає, що компанії Facebook не варто було застосовувати щодо Трампа "невизначене та таке, що не відповідає стандартам, покарання" таке, як блокування його акаунтів.

"Нормальні штрафні заходи компанії передбачають видалення контенту, що порушує правила, призупинення доступу користувача до аккаунту на обмежений термін або ж повне видалення сторінки або акаунту порушника", - йдеться в заяві.

Рада дала компанії Facebook півроку на те, щоб переглянути обмеження щодо Трампа відповідно до правил, які застосовуються щодо інших користувачів.

Акаунти Трампа у Facebook та Instagram були заблоковані після заворушень біля Капітолія у Вашингтоні, які сталися 6 січня 2021 року. Заворушення, як вважають, були спровоковані заявами 45-го президента США на його сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, серед перших, хто заблокував акаунт Трампа, була соцмережа Twitter. Блокування Twitter-акаунту 45-го президента США було накладено також безстроково.

Акаунт Трампа заблокувала і платформа YouTube, однак на початку березня вона заявила про плани щодо його розблокування.

Додамо, на початку травня Трамп запустив власний сайт для спілкування з прихильниками.

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