Наглядова рада Facebook рекомендувала переглянути блокування акаунту Трампа

Незалежна наглядова рада Facebook підтримала рішення адміністрації компанії про застосування обмежень щодо 45-го президента США Дональда Трампа. Однак наглядова рада рекомендує переглянути рішення про блокування акаунтів Трампа у Facebook та Instagram.

Про це йдеться у заяві наглядової ради Facebook .

Наглядова рада вважає, що компанії Facebook не варто було застосовувати щодо Трампа "невизначене та таке, що не відповідає стандартам, покарання" таке, як блокування його акаунтів.

"Нормальні штрафні заходи компанії передбачають видалення контенту, що порушує правила, призупинення доступу користувача до аккаунту на обмежений термін або ж повне видалення сторінки або акаунту порушника", - йдеться в заяві.

Рада дала компанії Facebook півроку на те, щоб переглянути обмеження щодо Трампа відповідно до правил, які застосовуються щодо інших користувачів.

Акаунти Трампа у Facebook та Instagram були заблоковані після заворушень біля Капітолія у Вашингтоні, які сталися 6 січня 2021 року. Заворушення, як вважають, були спровоковані заявами 45-го президента США на його сторінках у соцмережах.