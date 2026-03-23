RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп может встретиться с Лукашенко в США: спецпосланник раскрыл детали

14:16 23.03.2026 Пн
2 мин
Обсуждения визита диктатора в США продолжаются уже несколько месяцев
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)

Вашингтон рассматривает возможность пригласить белорусского диктатора Александра Лукашенко на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме или в его резиденции в Мар-а-Лаго.

Об этом заявил спецпосланник президента США Джон Коул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: Лукашенко заговорил о "большой сделке" с Трампом

Коул рассказал, что обсуждение такого шага продолжаются уже несколько месяцев, однако окончательное решение пока не принято.

"Нам еще предстоит проделать большую работу, чтобы дойти до этого, но, думаю, мы к этому дойдем", - подчеркнул он.

Визит спецпредставителя Трампа в Беларусь

Напомним, 19 марта спецпредставитель президента США Джон Коул прибыл с визитом в Минск, где встретился с диктатором Беларуси Александром Лукашенко.

Стороны обсудили нормализацию работы дипломатических миссий, перспективы экономического сотрудничества и деликатный для Запада вопрос освобождения политических заключенных. При этом Лукашенко заявил, что в белорусском законодательстве нет понятия "политический заключенный".

Кроме того, Коул обсудил во время визита в Минск возможный визит диктатора Александр Лукашенко в Соединенные Штаты.

Что известно о Коуле

Спецпосланник США Джон Коул был назначен на эту должность в ноябре 2025 года. Он уже провел несколько раундов белорусско-американских переговоров.

За это время Коул способствовал освобождению около 100 заложников, включая политзаключенных. Прошлые встречи Коула-Лукашенко также заканчивались договоренностями об освобождении заключенных и обсуждении экономических вопросов.

В декабре 2025 года по итогам переговоров в Беларуси Джон Коул сказал, что диктатор Лукашенко якобы дает "полезные советы" Дональду Трампу и его администрации относительно войны в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Александр ЛукашенкоСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп