Трамп не может в одночасье прекратить помощь Украине, - глава МИД Чехии

По словам Липавского, никто не знает наверняка, прекратит ли избранный президент поддержку Украины, однако даже если это случится, это не будет мгновенным процессом.

"Не похоже, что Дональд Трамп может щелкнуть выключателем и на следующий день Украина останется ни с чем", - сказал Липавский.

По мнению министра, Трамп, вероятно, будет требовать от европейских стран большего вклада в свою безопасность.

"Мы знаем, что он будет предъявлять требования к Европе, чтобы она могла сама позаботиться о своей безопасности", - подчеркнул Липавский, отмечая важность инвестиций в европейскую оборону.