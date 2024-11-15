Трамп не може відразу припинити допомогу Україні, - глава МЗС Чехії

За словами Липавського, ніхто не знає напевно, чи припинить обраний президент підтримку України, однак навіть якщо це станеться, це не буде миттєвим процесом.

"Не схоже, що Дональд Трамп може клацнути вимикачем і наступного дня Україна залишиться ні з чим", - сказав Липавський.

На думку міністра, Трамп, імовірно, вимагатиме від європейських країн більшого внеску у свою безпеку.

"Ми знаємо, що він ставитиме вимоги до Європи, щоб вона могла сама подбати про свою безпеку", - наголосив Липавський, наголошуючи на важливості інвестицій у європейську оборону.