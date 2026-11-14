Трамп может отложить запланированные удары по Ирану, но есть условие, - Reuters

По словам трех человек, осведомленных о ситуации, президент США Дональд Трамп в последние дни сообщил своим старшим советникам, что рассматривает возможность не восстанавливать масштабные атаки, если Тегеран или поддерживаемые им хуситы в Йемене не будут прибегать к новым провокациям.

В то же время, его публичные заявления остаются противоречивыми: президент то угрожает новыми ударами, то говорит о сокращении военной кампании.

Нынешние и бывшие американские чиновники отмечают, что Трамп до сих пор не определился с тем, как завершить конфликт, который США начали вместе с Израилем в феврале.

Война остается непопулярной, а союзники Вашингтона на Ближнем Востоке просят американского президента не возвращаться в полномасштабные боевые действия.

Трамп признал, что принимает во внимание позицию партнеров. На днях в интервью спортивному комментатору Стивену А. Смиту он заявил: "Я мог бы положить этому конец немедленно, но по просьбам стран, которые я стараюсь защитить, мы делаем это немного дольше, немного цивилизованнее".

В Белом доме подчеркнули, что окончательное решение о дальнейших действиях остается за президентом. Там также заявили, что США имеют сильные позиции, контролируют Ормузский пролив и наблюдают за ухудшением экономической ситуации в Иране.

"Только президент Трамп знает, что он сделает и когда", – отметил представитель администрации.

Какие военные варианты рассматривают США

По словам еще трех источников Reuters, в ближайшие дни в Ближний Восток должен прибыть третий авианосец. Сначала он должен заменить один из двух кораблей, которые уже находятся в регионе, однако при необходимости все три могут остаться там.

Среди возможных целей новых ударов – подземные ядерные объекты Ирана. В то же время, США уже атаковали эти объекты, поэтому эффективность повторных ударов остается под вопросом.

По оценкам американской разведки новые атаки вряд ли существенно изменят позицию Тегерана на переговорах. Кроме того, Трампу сообщили о состоянии запасов американского вооружения: часть боеприпасов сократилась до тревожного уровня.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, в последние дни позиция Вашингтона по отношению к Ирану менялась от угроз новыми ударами до попыток избежать восстановления полномасштабной войны.

9 ноября глава МИД Ирана Аббас Арагчи фактически выдвинул США ультиматум: Тегеран дал два дня на прекращение боевых действий на всех фронтах, пригрозив жестким ответом.