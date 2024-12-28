Трамп может во второй раз посетить Британию с государственным визитом, - The Telegraph

Дональд Трамп может стать первым политиком в современной истории, которого королевская семья Великобритании примет с двумя государственными визитами. Это новая стратегия премьер-министра Кира Стармера для установления прочных личных взаимоотношений лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По информации источников издания, резиденция британского премьера (Даунинг Стрит) и Министерство иностранных дел при поддержке Букингемского дворца готовят приглашение новому президенту США Дональду Трампу посетить Лондон после его возвращения в Белый дом.

Трамп часто с восторгом отзывался о государственном визите со своей женой Меланией и взрослыми детьми в июне 2019 года во время своей первой президентской каденции.

Издание предполагает, что второй государственный визит Трампа, вероятно, состоится не ранее 2026 года, что связано с графиком визитов короля. Ожидается, что в следующем году Чарльз III посетит Италию и Ватикан, а также совершит вторую зарубежную поездку, о которой еще не объявлено. Также готовятся государственные визиты на 2025 год.

По словам источника The Telegraph в королевской резиденции, не существует официального прецедента, который бы остановил второй госвизит избранного политика, и дворец имеет положительный опыт от первого визита Трампа. Источник подчеркнул, что такие приглашения были выданы по совету Министерства иностранных дел.

Начиная с 1954 года, официальные записи королевской семьи демонстрируют, что ни один избранный лидер никогда не имел двух государственных визитов в Великобританию.

Только два монарха были удостоены такой чести за этот период. Одной из них была королева Дании Маргрете II, которая посетила Великобританию с государственным визитом в 1974 и 2000 годах. А другим был король Норвегии Олаф V, который приезжал в Великобританию в 1963 году и еще раз в 1988 году.

Источник в правительстве отметил, что «необычные обстоятельства» разрыва между первым и вторым сроком Трампа, позволили ему оставаться на вершине политики дольше, чем многим другим избранным лидерам.

"Тот факт, что во время этого перерыва (от власти) произошла смена как суверена, так и правительства, означает, что второй государственный визит является вполне уместным", - отметил источник.

Издание отметило, что не все встречи между иностранным лидером и британским монархом классифицируются как "государственные визиты". Это особая честь, которая предусматривает больше формальностей и требует месяцев для планирования.

Проблемы с коммуникацией

The Telegraph напомнило, что британский премьер Кир Стармер сталкивается с проблемой налаживания конструктивных отношений с Трампом, который поддержал Brexit и экс-премьером Борисом Джонсоном.

Большинство министров кабинета сэра Кира, в частности министр иностранных дел Дэвид Ламми, в прошлом выступили с рядом жесткой критики и личных оскорблений в адрес Трампа, что осложнило эти усилия. В сентябре премьер-министр и Ламми встретились с Трампом за частным ужином, и этот разговор Даунинг-стрит подала как доказательство улучшения отношений.

Представители МИД надеются частично повторить этот подход, организовав встречу премьер-министра с Трампом как можно быстрее после его возвращения в Белый дом 20 января 2025 года.

Не исключено, что предложение о втором государственном визите может быть продолжено, хотя один из источников предположил, что детальные обсуждения относительно того, когда и где сделать это предложение, еще впереди.

Британские чиновники, вовлеченные в дипломатию, были довольны тем, как хорошо прошла недавняя встреча принца Уэльского с Трампом во время открытия Собора Парижской Богоматери.

Некоторые в Министерстве иностранных дел считают принца "секретным оружием", которое поможет улучшить отношения между Великобританией во главе со Стармером и США во главе с Трампом в ближайшие годы.

Позже Трамп назвал свой 30-минутный разговор с принцем Уильямом во Франции "действительно замечательным" и пошутил, что будущий король был "очень красивым мужчиной".

Комментаторы часто объясняют восхищение Трампа королевской семьей его шотландской матерью, которая также держала монархию близко к своему сердцу.

Серьезные вызовы

Однако, предполагает издание, второй государственный визит будет иметь как политические вызовы, так и потенциальные преимущества для сэра Кира. Опросы продолжают демонстрировать, что большинство британской общественности не очень благосклонно относится к Трампу.

Во время государственного визита в Лондон в 2019 году также не было организовано шествия для Трампа по улице Молл, как сообщается, из-за опасений, что оно может быть сорвано протестующими и разочаровать его.

Никаких объявлений о втором государственном визите не будет сделано до тех пор, пока Трампу не будет направлено официальное приглашение, что вряд ли произойдет, пока он не вернется в Белый дом.

Трамп уже давно дал понять свое восхищение королевскими особами, что увеличивает вероятность того, что они будут использованы для укрепления связей между двумя правительствами.

Морган Максуини, руководитель аппарата премьер-министра, провел тайные переговоры с командой Трампа в начале этого месяца, пытаясь расположить к себе новоизбранного президента.

Издание отмечает, что сэр Кир уже давно сделал налаживание отношений с Трампом своим приоритетом и был одним из немногих иностранных лидеров, которые позвонили ему после покушения на политика в июле.

В сентябре сэр Кир ужинал с Трампом, тогда еще кандидатом от Республиканской партии, во время пребывания в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.

Премьер-министр также назначил лорда Мандельсона, бывшего блэровского министра, своим новым послом в США, чтобы наладить связи с Белым домом. Это было сознательным политическим назначением, ведь Даунинг Стрит видел в лорде Мандельсоне человека, который имеет опыт, чтобы завоевать уважение Трампа.