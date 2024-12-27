Трамп требует от европейских стран увеличить помощь Украине, - WP

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается переложить на страны Европы оказание военной помощи Украине. Вместо этого он планирует сократить эту помощь со стороны США.

Издание напомило, что нынешний праздничный сезон является третьим подряд с начала вторжения России в Украину. И предполагает, что обещание Трампа провести переговоры о прекращении войны, "заставляет многих сомневаться в том, что будет четвертый".

"Трамп уже давит на европейские страны, чтобы те увеличили помощь Украине. В то же время, он сигнализирует, что помощь в сфере безопасности со стороны США, как крупнейшего сторонника Украины, - уменьшится", - говорится в публикации.

В WP также напомнили, что Трамп до сих пор не раскрыл подробностей того, как он планирует заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров, а украинская и российская делегации не встречались с первых месяцев войны в 2022 году.