Президент США Дональд Трамп не спешит пересматривать свою политику после поражения республиканцев на промежуточных выборах, несмотря на то, что демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Журналисты обращают внимание на то, что общие настроения среди американцев остаются неблагоприятными для главы Белого дома.

По результатам опроса AP Voter Poll, 70% респондентов считают, что экономическая система США работает преимущественно в интересах состоятельных граждан. Еще около двух третей опрошенных убеждены, что таможенная политика Трампа нанесла ущерб экономике страны.

Как отмечает AP, президент до сих пор не представил конкретного плана борьбы с ростом стоимости жизни. Важно отметить, что эта проблема стала одной из главных причин поражения республиканцев на выборах.

Годовая инфляция, измеряемая индексом цен личных потребительских расходов (PCE), достигла 3,8%. Однако Трамп преимущественно акцентирует внимание на снижении цен на бензин, не предлагая более широких мер для облегчения финансовой нагрузки на американские семьи.

Кроме того, глава Белого дома раскритиковал собственное Министерство торговли из-за публикации экономической статистики накануне выборов. Речь идет о пересмотре оценки годового темпа роста ВВП США в третьем квартале с 3,4% до 4,3%.

Трамп, не предоставив никаких доказательств, назвал первоначальную оценку намеренной ошибкой и потребовал расследовать обстоятельства ее публикации.

Несмотря на утрату республиканцами контроля над Конгрессом, президент рассчитывает на взаимодействие с демократами. В качестве аргумента он приводит свое право вето, которое считает рычагом влияния на законодателей.

"Мне звонят демократы, поскольку у меня есть право вето. Я не хочу им пользоваться, но это очень мощный инструмент", - заявил американский лидер.