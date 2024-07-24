Трамп может попытаться склонить Украину к миру в интересах России, - Time

В случае избрания президентом США, Дональд Трамп, возможно, сократит военную помощь Украине и подтолкнет официальный Киев к мирному соглашению в интересах России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TIME.
По данным издания, официальные лица в Киеве потратили месяцы на размышления о том, что победа Дональда Трампа может означать для их войны с Россией. Многие из них пришли к выводу, что история уважения к автократам, таким как Владимир Путин, и "трансакционный" подход к внешней политике, может привести к катастрофе для Украины.
Впрочем, отмечает TIME, "не все прогнозы настолько ужасны, как можно было бы ожидать". Один из украинских чиновников на условиях анонимности рассказал изданию, что в случае победы кандидата от Республиканской партии, "первые восемь или десять месяцев, то есть весь 2025 год, будут очень тяжелыми".
"Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и подтолкнет Зеленского к принятию мирного соглашения, которое будет сильно перекошено в пользу России. Как и предыдущие президенты США, в начале своего срока Трамп также может стремиться к перезагрузке отношений с Владимиром Путиным. Но со временем он увидит, что Путину нельзя доверять", - предположил чиновник.
Он также не исключил, что новый президент США в конце концов осознает, "что Путину нет никакого дела до него и его повестки дня" и "именно тогда мы можем начать видеть определенные преимущества от Трампа, ведь он не захочет, чтобы Путин с ним играл".
Кроме того, отмечает TIME, пытаясь убедить Трампа и его будущего вице-президента Джей Ди Вэнса, украинцы также рассчитывают на помощь союзников в Европе и американского военно-промышленного комплекса, который может получить огромные прибыли от продолжения производства оружия для нужд ВСУ.
"Они могут объяснить (Трампу. - ред.), почему это выгодно многим людям в Америке, особенно в "красных" штатах (штаты, в которых на выборах поддерживают кандидатов-республиканцев. - ред.). Это создает рабочие места. Это поддерживает экономику", - отметил изданию украинский чиновник.
На днях бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал вероятный мирный план Дональда Трампа, который он мог бы реализовывать в случае избрания президентом США.
Согласно нему, США позволяют Киеву наносить удары по аэродромам на территории России западными ракетами и силой склоняют Кремль к переговорам. По итогам переговоров, россияне отходят к границам 24 февраля 2022 года, Крым остается под контролем России, подконтрольная Киеву территория Украины получает возможность быстрого вступления в ЕС и НАТО, а солдаты ВСУ размещаются в странах Европы и заменяют часть военного контингента США, введенного для защиты от агрессии РФ.
Такую версию Джонсон озвучил через несколько дней после встречи с Трампом.
В украинском правительстве отметили, что озвученный Джонсоном план Трампа отвечает интересам Украины.
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