Трамп может отменить лимит на численность ВСУ в мирном плане по Украине, - WP

Администрация президента США Дональда Трампа признала, что гарантии безопасности в мирном плане по Украине пока недостаточно прочные, и документ остается открытым для переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам американских чиновников, близких к переговорам, предложенный Трампом мирный план может претерпеть изменения, в частности относительно ограничения численности украинской армии в 600 тысяч человек. Рассматривается также возможность поставки Украине ракет Tomahawk после заключения мирного соглашения, чтобы усилить сдерживание в послевоенный период.

Один из ключевых чиновников подчеркнул, что суверенитет Украины не может быть скомпрометирован, поскольку это может вызвать серьезный кризис в Европе, сравнив возможный коллапс с распадом Югославии в 1991 году.

Критики мирного плана Трампа считают, что он может поощрить Москву и подорвать украинский суверенитет, хотя чиновники уверяют, что этого стремятся избежать.

При этом чиновник подчеркнул, что администрация США полностью обязана продолжать поддержку разведки для Украины. План пока является "амбициозным" и открыт к переговорам.

Несмотря на заявления Трампа о сроке до Дня благодарения, он опроверг утверждение, что 28 пунктов является окончательным предложением "все или ничего".

По словам американских чиновников, Украина якобы может рассматривать компромиссы по территориям в Донецкой области и ограничению численности армии в рамках возможного мирного плана.

Секретарь СНБО Рустем Умеров на встрече во Флориде сообщил, что президент Владимир Зеленский может быть готов к компромиссу по обмену земель в Донецкой области на мирное соглашение, чего требовала Россия.

Кроме того, по словам чиновников, Украина якобы может рассматривать ограничение численности своей армии до 600 тысяч человек. После волны протестов в пятницу один из чиновников уточнил, что это ограничение может быть повышено или вообще отменено, поскольку оно на практике не влияет на баланс личного состава, который и так считается критически важным для России.