Трамп может приехать в Москву 9 мая, - Le Point

Планы Трампа посетить Москву

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин созвонились 12 февраля. Они договорились о взаимных визитах.

При этом неделю назад пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Путин будет рад приветствовать Трампа в Москве 9 мая, если будет принято соответствующее решение.

Также Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников писало о том, что Трамп и Путин якобы планируют добиться режима прекращения огня между Украиной и Россией до Пасхи (20 апреля) или 9 мая.

К слову, Москву уже посещал спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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