Трамп может помиловать себя, если станет президентом, - СМИ

Дело в том, что законодательство США не запрещает кандидату баллотироваться, если против него заведено уголовное дело или даже если его осудили. По мнению Хардори, в случае победы Трамп упразднит решение суда и поручит генеральному прокурору прекратить все уголовные дела в отношении него и его соратников.

Сам Трамп заявлял СМИ, что не собирается снимать себя с гонки и будет вести кампанию даже из тюрьмы.

Учитывая все это, федеральные прокуроры, по мнению Хардори, решили представить в обвинительном заключении гораздо больше деталей, чем требует законодательство. Таким образом они показывают американцам, насколько безответственно Трамп обращался с документами, держа их даже в туалете.

Обвинение Трампа по делу о секретных документах

В августе прошлого года в резиденции Трампа Мар-а-Лаго ФБР обнаружилоряд документов с грифом "секретно" , которые он, согласно законодательству, должен был сдать в Национальный архив после ухода из кресла президента.

В начале июня 2023 года Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Уже через несколько дней, 9 июня, Трампу и его помощнику предъявили обвинение по 37 пунктам дела о секретных документах.

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