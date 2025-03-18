Трамп о мирном договоре: согласовано много пунктов, но процесс продолжается

Президент США Дональд Трамп снова напомнил о своем предстоящем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп заявил, что многие элементы соглашения о перемирии уже согласованы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Завтра утром я буду говорить с президентом Путиным о войне в Украине. Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать", - написал Трамп.

Он также отметил, что с нетерпением ждет разговора с Путиным.



30-дневное перемирие

Напомним, на прошлой неделе в Саудовской Аравии состоялась встреча между делегациями Украины и США. На переговорах американская сторона предложила ввести всеобъемлющее перемирие с РФ на 30 дней. Киев согласился, но предупредил о том, что Россия может нарушать режим тишины.

После переговоров с Украиной делегация США отправилась в Российскую Федерацию на аналогичные переговоры. Однако, как заявлял помощник Путина Юрий Ушаков, Москва не заинтересована во временных перемириях с Украиной.

В то же время, сам Путин заявил, что согласен с идеей Соединенных Штатов Америки о перемирии. Однако, по его словам, для этого есть нюансы.

Заметим, сегодня проходит неделя с того момента, как Штаты выдвинули идею о 30-дневном перемирии. Несмотря на то, что Трамп заявил, что Российскую Федерацию могут ожидать "разрушительные" наказания, если она решит продолжать войну, Россия так и не дала ответа.

Заметим, накануне Трамп рассказал, что проведет переговоры с Путиным 18 марта утром по времени Вашингтона (учитывая разницу во времени, это вероятно будет днем среды по киевскому времени). А в разговоре с журналистами Трамп заявил, что Россия "согласится" на 30-дневное перемирие с Украиной.