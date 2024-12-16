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Трамп: мы будем говорить с Путиным и Зеленским о завершении войны

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Избранный президент США Дональд Трамп планирует переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Это необходимо для завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Трампа.

Трамп снова подчеркнул, что Зеленский хочет мира. По словам избранного президента США, война в Украине - "самая страшная бойня, которую мир видел со времен Второй мировой войны". 

Трамп уточнил, что у него есть фотографии полей, где тела солдат лежат поверх тел. 

"Этому нужно положить конец. И мы пытаемся положить этому конец. Но мы посмотрим. Мы будем говорить с президентом Путиным и с Зеленским, представителями Украины. Мы должны остановить это. Это кровавая бойня", - добавил он. 

 

Планы Трампа

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что он хочет добиться завершения войны между Украиной и Россией. В частности, он уже номинировал на должность спецпредставителя по Украине генерала в отставке Кита Келлога.

Пока что, как отмечал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, конкретного плана по завершению войны у Трампа нет.

Сегодня политик подчеркивал, что его команда собирается достичь "определенного прогресса" в контексте установления мира между Украиной и Россией.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВойна в Украине